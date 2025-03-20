«Плохо начинаешь, Фриц!»: Медведев ответил на агрессивные выпады будущего канцлера ФРГ
Медведев: Будущий канцлер ФРГ Мерц, не проработав ни дня, уже «врёт как Геббельс»
Фридрих Мерц и Дмитрий Медведев. Обложка © ТАСС / ЕРА, Екатерина Штукина
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал ложью заявления, вероятно, будущего канцлера ФРГ Мерца о якобы российских диверсиях в Европе. По его словам, немецкий политик «врёт» как нацистский пропагандист Йозеф Геббельс.
«Будущий канцлер Мерц заявил об агрессивной войне, которую ежедневно ведёт Россия в Европе в виде поджогов, заказных убийств, вандализма и дезинформации. Ещё ни дня не проработал, а уже врёт как Геббельс. <...> Плохо начинаешь, Фриц!» — написал Медведев в телеграм-канале.
Такую же войну, как напомнимл зампред Совбеза, вела нацистская Германия против нашей страны в 1941-1945 годах, и известно, чем она завершилась. Медведев также выразил надежду, что Мерц завершит свою карьеру так же, как и гитлеровские предшественники.
Ранее в Совфеде отреагировали на выступление будущего канцлера ФРГ Мерца перед парламентом, где тот заявил, якобы «Владимир Путин ведёт войну против Европы». Сенатор Алексей Пушков допустил, что лидер Христианско-демократического союза забыл уроки истории и собирается пойти по стопам нацистских предшественников.