Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал ложью заявления, вероятно, будущего канцлера ФРГ Мерца о якобы российских диверсиях в Европе. По его словам, немецкий политик «врёт» как нацистский пропагандист Йозеф Геббельс.

«Будущий канцлер Мерц заявил об агрессивной войне, которую ежедневно ведёт Россия в Европе в виде поджогов, заказных убийств, вандализма и дезинформации. Ещё ни дня не проработал, а уже врёт как Геббельс. <...> Плохо начинаешь, Фриц!» — написал Медведев в телеграм-канале.

Такую же войну, как напомнимл зампред Совбеза, вела нацистская Германия против нашей страны в 1941-1945 годах, и известно, чем она завершилась. Медведев также выразил надежду, что Мерц завершит свою карьеру так же, как и гитлеровские предшественники.