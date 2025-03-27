Макрон позвонит Трампу сразу по окончании саммита «коалиции желающих»

Сразу после завершения саммита «коалиции желающих» помочь Украине в Париже Эмманюэль Макрон планирует позвонить Дональду Трампу. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на источник в канцелярии французского президента.

По данным издания, Макрон намерен использовать парижскую встречу для обсуждения развёртывания европейских военных на Украине. Это поможет предотвратить новую «агрессию» после достижения мира, считает глава республики.

«По словам чиновника в его офисе, Макрон планирует позвонить Трампу после саммита, чтобы проинформировать его о том, что может сделать Европа», — передаёт агентство.