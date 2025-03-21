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20 марта, 23:34

Макрон анонсировал саммит «коалиции желающих» по Украине

Саммит так называемой «коалиции желающих» по Украине состоится в Париже 27 марта. Встречу, на которой соберутся готовые и далее помогать Киеву страны, анонсировал президент Франции Эмманюэль Макрон.

«В следующий четверг проведём саммит коалиции желающих [оказывать помощь Украине] в Париже», — заявил политик.

По словам главы государства, участникам мероприятия станет и Владимир Зеленский.

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Напомним, что 20 марта в Брюсселе прошёл саммит глав стран и правительств Евросоюза. Впрочем, итоговое коммюнике так и не было принято из-за принципиальной позиции Венгрии.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Antonin Albert

Антон Голыбин
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