Венгрия вновь заблокировала итоговый документ саммита ЕС о поддержке Украины
Венгрия снова заблокировала итоговый документ саммита глав стран и правительств Евросоюза (ЕС) по поддержке Украины. Об этом сообщил высокопоставленный представитель ЕС.
«Заключения по Украине были одобрены в формате 26 стран с использованием той же формулы, что и на предыдущем саммите», — указал он в беседе с журналистами в Брюсселе.
Такая же ситуация произошла 6 марта на экстренном саммите ЕС. Будапешт тогда объяснил своё несогласие с итоговым заявлением тем, что выступает против «достижения мира через силу».
Ранее Life.ru писал, что ЕС отложил принятие заявления о поддержке Украины из-за позиции Венгрии. Документ получил поддержку 26 глав государств, но не был принят из-за возражений венгерского премьера Виктора Орбана. Тем временем в ЕС придумали лазейку, чтобы обойти вето Венгрии на помощь Украине.
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