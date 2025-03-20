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20 марта, 14:01

Венгрия вновь заблокировала итоговый документ саммита ЕС о поддержке Украины

Венгрия снова заблокировала итоговый документ саммита глав стран и правительств Евросоюза (ЕС) по поддержке Украины. Об этом сообщил высокопоставленный представитель ЕС.

«Заключения по Украине были одобрены в формате 26 стран с использованием той же формулы, что и на предыдущем саммите», — указал он в беседе с журналистами в Брюсселе.

Такая же ситуация произошла 6 марта на экстренном саммите ЕС. Будапешт тогда объяснил своё несогласие с итоговым заявлением тем, что выступает против «достижения мира через силу».

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Ранее Life.ru писал, что ЕС отложил принятие заявления о поддержке Украины из-за позиции Венгрии. Документ получил поддержку 26 глав государств, но не был принят из-за возражений венгерского премьера Виктора Орбана. Тем временем в ЕС придумали лазейку, чтобы обойти вето Венгрии на помощь Украине.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Дарья Нарыкова
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