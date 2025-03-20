Венгрия вновь заблокировала итоговый документ саммита ЕС о поддержке Украины

Венгрия снова заблокировала итоговый документ саммита глав стран и правительств Евросоюза (ЕС) по поддержке Украины. Об этом сообщил высокопоставленный представитель ЕС.

«Заключения по Украине были одобрены в формате 26 стран с использованием той же формулы, что и на предыдущем саммите», — указал он в беседе с журналистами в Брюсселе.