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14 марта, 08:27

В ЕС придумали лазейку, чтобы обойти вето Венгрии на помощь Украине

Euractiv: ЕС хочет основать фонд помощи Украине, чтобы обойти вето Венгрии

Государства-члены Евросоюза предложили основать добровольный фонд помощи Украине на сумму от 20 до 40 миллиардов евро. Таким образом они хотят обойти вето Венгрии на будущие предложения ЕС по Киеву. Об этом пишет издание Euractiv со ссылкой на соответствующий документ.

«ЕС предложил создать фонд на основе добровольного участия <...> для отправки военной помощи Украине на сумму от 20 до 40 миллиардов евро, включая 2 миллиона снарядов, чтобы избежать вето со стороны Венгрии», — указано в публикации.

Первым делом главы стран ЕС намерены договориться о выделении Украине пяти миллиардов евро на закупку двух миллионов крупнокалиберных артиллерийских снарядов. Другими приоритетными направлениями названы системы противовоздушной обороны (ПВО), ракеты, БПЛА, истребители, обслуживание военного оборудования и «нелетальная» поддержка. Кроме того, Евросоюз намерен внести свой вклад в гарантии безопасности для Киева, однако конкретики по этому вопросу пока нет. В документе поясняется, что каждая страна будет работать с фондом в соответствии со своим «экономическим весом».

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Напомним, ранее стало известно, что лидеры стран ЕС приостанавливают разработку нового пакета военной помощи Украине на сумму 20 млрд евро из-за несогласия Венгрии. По словам премьер-министра страны Виктора Орбана, именно такой суммы лишился Будапешт из-за ситуации на Украине.

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Shutterstock / FOTODOM / Natallia Ustsinava

Никита Никонов
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