В Венгрии подсчитали убытки от украинского конфликта

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что из-за конфликта на Украине экономика страны понесла убытки в размере 20 миллиардов евро. Финансовые потери политик озвучил на форуме «Экономические итоги 2025 года».

«20 миллиардов евро за три года для такой крупной национальной экономики, как Венгрия — это очень серьёзная потеря», — отметил Орбан.

Именно этот факт повлиял на решение Будапешта не подписывать план перевооружения Европы, отметил премьер. По его словам, документ де-факто предполагал дальнейшую отправку оружия Украине. Венгрия на протяжении трёх лет не участвовала в поддержке ВСУ, напомнил Орбан. И теперь, когда США заняли схожую позицию, было бы неправильно менять курс.

При этом премьер-министр выразил уверенность, что Венгрия способна самостоятельно обеспечивать свою безопасность в рамках НАТО и не нуждается в навязываемых решениях.