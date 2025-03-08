Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
8 МАРТА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 марта, 19:58

В Венгрии подсчитали убытки от украинского конфликта

Орбан: Венгрия лишилась 20 миллиардов евро из-за ситуации на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что из-за конфликта на Украине экономика страны понесла убытки в размере 20 миллиардов евро. Финансовые потери политик озвучил на форуме «Экономические итоги 2025 года».

«20 миллиардов евро за три года для такой крупной национальной экономики, как Венгрия — это очень серьёзная потеря», — отметил Орбан.

Именно этот факт повлиял на решение Будапешта не подписывать план перевооружения Европы, отметил премьер. По его словам, документ де-факто предполагал дальнейшую отправку оружия Украине. Венгрия на протяжении трёх лет не участвовала в поддержке ВСУ, напомнил Орбан. И теперь, когда США заняли схожую позицию, было бы неправильно менять курс.

При этом премьер-министр выразил уверенность, что Венгрия способна самостоятельно обеспечивать свою безопасность в рамках НАТО и не нуждается в навязываемых решениях.

Орбан заявил, что Евросоюз изолировал сам себя
Орбан заявил, что Евросоюз изолировал сам себя

Ранее Венгрия выступила против финансирования Евросоюзом увеличения численности ВСУ до одного миллиона человек, а также поспешного вступления Украины в ЕС. По словам Орбана, это нанесёт непоправимый ущерб экономикам стран региона.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Виктор Орбан
  • Украина
  • ЕС
  • Венгрия
  • Новости экономики
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar