«Конец европейской экономики»: В Венгрии разгромили планы ЕС по расширению ВСУ

Венгрия выступила против финансирования Евросоюзом увеличения численности ВСУ до одного миллиона человек, а также поспешного вступления Украины в ЕС. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Политик уточнил, что Киев не хочет прекращать военные действия. При этом украинские власти требуют, чтобы Брюссель помог увеличить численность ВСУ с 800 тысяч до одного миллиона человек. Подобные решения, в случае их принятия, нанесут непоправимый ущерб экономике Европы, предупредил Орбан.

«Евросоюз намерен взять на себя финансирование миллионной армии за пределами собственной территории, потому что украинское государство не может себя финансировать», — указал он на выступлении в Торгово-промышленной палате Венгрии с речью по вопросам экономики.