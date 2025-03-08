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8 марта, 15:53

«Конец европейской экономики»: В Венгрии разгромили планы ЕС по расширению ВСУ

Орбан: Венгрия выступила против помощи ЕС в расширении ВСУ до 1 млн человек

Венгрия выступила против финансирования Евросоюзом увеличения численности ВСУ до одного миллиона человек, а также поспешного вступления Украины в ЕС. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Политик уточнил, что Киев не хочет прекращать военные действия. При этом украинские власти требуют, чтобы Брюссель помог увеличить численность ВСУ с 800 тысяч до одного миллиона человек. Подобные решения, в случае их принятия, нанесут непоправимый ущерб экономике Европы, предупредил Орбан.

«Евросоюз намерен взять на себя финансирование миллионной армии за пределами собственной территории, потому что украинское государство не может себя финансировать», — указал он на выступлении в Торгово-промышленной палате Венгрии с речью по вопросам экономики.

Венгерский премьер дополнил, что Украина оказалась на грани провала, и все это понимают. Однако ЕС всё равно хочет финансировать операцию «Украинская мечта», чтобы перевооружить ВСУ на европейские средства, отметил Орбан. Также Брюссель не отказывается от попыток провести переговоры с Киевом по поводу ускоренного вступления Незалежной в ЕС. По словам политика, ни Украина, ни сам союз к этому не готовы. Если же эти решения будут выполнены, то «это станет концом европейской экономики», заключил премьер-министр Венгрии.

Венгрия проведёт референдум по вступлению Украины в Евросоюз
Венгрия проведёт референдум по вступлению Украины в Евросоюз

А ранее Life.ru писал, что саммит ЕС по вопросам обороны приостановил утверждение заявления в поддержку Украины из-за позиции Венгрии. Документ получил согласие 26 лидеров стран, однако из-за возражений Виктора Орбана заявление не было принято. До этого Брюссель искал способ обойти вето Венгрии.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Дарья Нарыкова
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