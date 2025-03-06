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6 марта, 09:43

ЕС ищет способ обойти возможное вето Венгрии

Bloomberg: В ЕС хотят обойти возможное вето Венгрии на саммите в четверг

Председатель Евросовета Антониу Кошта намерен на саммите в четверг, 6 марта, добиться соглашения с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, чтобы предотвратить наложение вето на совместное заявление Европейского Союза. В случае неудачи ЕС будет искать пути обхода позиции Будапешта, сообщает агентство Блумберг, ссылаясь на информированные источники.

По информации агентства, во время закрытой встречи с представителями ЕС во вторник Венгрия выразила недовольство по поводу финансирования оборонительных расходов блока, высказав серьёзные опасения относительно предложений о совместном заимствовании средств. Орбан ранее уже давал понять о своём намерении наложить вето на совместное заявление в ходе экстренного саммита ЕС в четверг. В статье агентства подчёркивается, что, несмотря на трудности в преодолении сопротивления Венгрии, в союзе уверены, что они не позволят одной стране влиять на решения всего блока.

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Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Венгрия может помешать проведению внеочередного саммита ЕС, посвящённого вопросам обороны и поддержки Украины, который запланирован на четверг, 6 марта, в Брюсселе. Европейский Союз проявляет обеспокоенность в связи с возможностью такого развития событий. Лидеры Европы полагают, что несколько стран под руководством непримиримого премьер-министра Венгрии Виктора Орбана могут свести всё на нет.

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Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Николь Вербер
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