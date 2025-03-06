Каллас пожаловалась на Венгрию, мешающую помогать Украине

Действия Венгрии, которая активно блокирует решения Евросоюза по Украине, серьёзно мешают Брюсселю. Об этом заявила глава европейской дипломатии, заместитель председателя ЕК Кая Каллас.

«Становится всё труднее, поэтому у нас есть новая инициатива по созданию коалиции большинства, чтобы одна страна не могла блокировать всех», — сказала Каллас по прибытии на экстренный саммит ЕС в Брюссель.