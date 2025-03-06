Каллас пожаловалась на Венгрию, мешающую помогать Украине
Каллас: Блокирование Будапештом решений по Украине становится всё труднее для ЕС
Действия Венгрии, которая активно блокирует решения Евросоюза по Украине, серьёзно мешают Брюсселю. Об этом заявила глава европейской дипломатии, заместитель председателя ЕК Кая Каллас.
«Становится всё труднее, поэтому у нас есть новая инициатива по созданию коалиции большинства, чтобы одна страна не могла блокировать всех», — сказала Каллас по прибытии на экстренный саммит ЕС в Брюссель.
Она добавила, что если ЕС не сможет достичь единства, то Будапешту уже нет смысла.
Напомним, ранее стало известно, что лидеры стран ЕС приостанавливают разработку нового пакета военной помощи Украине на сумму 20 млрд евро из-за несогласия Венгрии. До этого помощь Украине приостановили США, однако совершенно по другой причине.
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