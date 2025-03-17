«Возмутительно!» Венгрия запретила ЕС выделять Украине ещё 20 миллиардов евро

Страны Евросоюза не смогли согласовать выделение Украине нового пакета военной помощи на сумму 20 миллиардов евро из-за протеста Венгрии. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.

«Венгрия, конечно, не поддерживает это предложение. И мы не желаем принимать в этом участие», — сказал он по журналистам после встречи глав МИД стран-участниц ЕС.

Политик отметил, что предложение Европейской комиссии направить Киеву ещё минимум 20 миллиардов просто возмутительно. Будапешт не позволит, что деньги венгерских налогоплательщиков шли на оружие и продолжение войны, подчеркнул Сийярто.