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17 марта, 14:38

«Возмутительно!» Венгрия запретила ЕС выделять Украине ещё 20 миллиардов евро

Сийярто: Венгрия не поддержала предложение ЕС выделить Украине помощь €20 млрд

Страны Евросоюза не смогли согласовать выделение Украине нового пакета военной помощи на сумму 20 миллиардов евро из-за протеста Венгрии. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.

«Венгрия, конечно, не поддерживает это предложение. И мы не желаем принимать в этом участие», — сказал он по журналистам после встречи глав МИД стран-участниц ЕС.

Политик отметил, что предложение Европейской комиссии направить Киеву ещё минимум 20 миллиардов просто возмутительно. Будапешт не позволит, что деньги венгерских налогоплательщиков шли на оружие и продолжение войны, подчеркнул Сийярто.

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Напомним, ранее Венгрия на встрече послов ЕС заблокировала проект военной помощи Киеву. Будапешт «отклонил проект документа по Украине, содержащий формулировки о гарантиях безопасности, которые сообщество может предоставить Киеву, а также о новом пакете военной помощи». Также страна намерена помешать поспешному решению вопроса о продлении санкций против российских физических и юридических лиц. Тем временем в ЕС придумали лазейку, чтобы обойти вето Венгрии на помощь Украине.

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ТАСС / Александр Демьянчук

Никита Никонов
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