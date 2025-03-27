Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 марта, 19:22

«Они хотят нас съесть»: Зеленский в необычной форме отказался от диалога с Путиным

Зеленский назвал россиян «динозаврами», которые хотят полакомиться украинцами

Владимир Зеленский необычным способом оправдал своё нежелание вести переговоры с Владимиром Путиным. Политик сравнил всех россиян с хищными животными мезозойской эры, которые якобы хотят полакомиться украинцами.

«Они — динозавры, понимаете? Они просто хотят нас съесть. Нельзя просто: слушай, а давай поговорим. Мне не о чем просто [с Путиным] говорить», — выдал Зеленский на конференции, которую транслировали в рамках всеукраинского телемарафона.

Зеленский заговорил о «катастрофе» из-за ожидаемого снятия санкций с России
Зеленский заговорил о «катастрофе» из-за ожидаемого снятия санкций с России

Не поскупился на острые словечки бывший комик и по окончании саммита «коалиции желающих», который прошёл в Париже 27 марта. По мнению Зеленского, возможная отмена антироссийских санкций — настоящая катастрофа.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Антон Голыбин
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar