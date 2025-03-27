«Они хотят нас съесть»: Зеленский в необычной форме отказался от диалога с Путиным

«Они — динозавры, понимаете? Они просто хотят нас съесть. Нельзя просто: слушай, а давай поговорим. Мне не о чем просто [с Путиным] говорить», — выдал Зеленский на конференции, которую транслировали в рамках всеукраинского телемарафона.