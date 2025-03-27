«Они хотят нас съесть»: Зеленский в необычной форме отказался от диалога с Путиным
Зеленский назвал россиян «динозаврами», которые хотят полакомиться украинцами
Владимир Зеленский необычным способом оправдал своё нежелание вести переговоры с Владимиром Путиным. Политик сравнил всех россиян с хищными животными мезозойской эры, которые якобы хотят полакомиться украинцами.
«Они — динозавры, понимаете? Они просто хотят нас съесть. Нельзя просто: слушай, а давай поговорим. Мне не о чем просто [с Путиным] говорить», — выдал Зеленский на конференции, которую транслировали в рамках всеукраинского телемарафона.
Не поскупился на острые словечки бывший комик и по окончании саммита «коалиции желающих», который прошёл в Париже 27 марта. По мнению Зеленского, возможная отмена антироссийских санкций — настоящая катастрофа.
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