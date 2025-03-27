Зеленский заговорил о «катастрофе» из-за ожидаемого снятия санкций с России
Зеленский назвал возможное снятие санкций с РФ катастрофой для дипломатии
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Владимир Зеленский считает, что возможная отмена или смягчение санкций против России может негативно сказаться на дипломатических усилиях по разрешению конфликта. Такую точку зрения он озвучил после саммита «коалиции желающих», который состоялся в Париже.
Зеленский подчеркнул, что санкции остаются «одним из немногих действенных инструментов давления на Россию».
Кроме того, главарь киевского режима отметил, что ослабление текущих санкций может привести к тому, что Россия нарушит достигнутые соглашения, а восстановление ограничительных мер в таком случае окажется долгим и сложным процессом. Он выразил опасение, что к тому времени многие могут потерять веру в эффективность санкционной политики.
«Снятие санкций с России сейчас стало бы катастрофой для дипломатии», — добавил бывший комик-президент.
Ранее сообщалось, что «коалиция желающих» во главе с Эммануэлем Макроном выступила против снятия санкций с России. Франция, ФРГ и Великобритания считают, что снимать ограничения ещё рано. США с ними не согласны и заявляют о необходимости переоценки архитектуры сакнций в отношении России.