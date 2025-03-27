Владимир Зеленский считает, что возможная отмена или смягчение санкций против России может негативно сказаться на дипломатических усилиях по разрешению конфликта. Такую точку зрения он озвучил после саммита «коалиции желающих», который состоялся в Париже.

Зеленский подчеркнул, что санкции остаются «одним из немногих действенных инструментов давления на Россию».

Кроме того, главарь киевского режима отметил, что ослабление текущих санкций может привести к тому, что Россия нарушит достигнутые соглашения, а восстановление ограничительных мер в таком случае окажется долгим и сложным процессом. Он выразил опасение, что к тому времени многие могут потерять веру в эффективность санкционной политики.