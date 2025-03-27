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27 марта, 10:17

США, как «лучший друг» Канады и ЕС, введёт высокие пошлины для тех и других

Трамп: Для ЕС и Канады введут жёсткие пошлины, если они решат навредить США

Если Евросоюз будет сотрудничать с Канадой, чтобы навредить США, то Вашингтон введёт против ЕС очень жёсткие санкции. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп. Он также уточнил, что сделано это будет в интересах США — «лучшего друга» и Евросоюза, и Канады.

«Если Евросоюз решит сотрудничать с Канадой, чтобы нанести экономический ущерб США, то в ответ я введу против них масштабные пошлины — гораздо более жёсткие, чем запланированные сейчас», — написал Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

Напомним, что ранее Трамп заявил, что готов пойти на исключения в вопросе введения пошлин. Американский лидер напомнил, что до 2 апреля приостановлено введение пошлин на товары из Канады и Мексики, однако большого количества исключений ждать не стоит. Кроме того, Дональд Трамп пригрозил Евросоюзу ввести 200% пошлину на весь алкоголь.

Франция готовит для США мощную «ответку» на угрозы ввести пошлины
Франция готовит для США мощную «ответку» на угрозы ввести пошлины
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Shutterstock / FOTODOM / Cristi Dangeorge

Полина Никифорова
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