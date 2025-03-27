США, как «лучший друг» Канады и ЕС, введёт высокие пошлины для тех и других

Если Евросоюз будет сотрудничать с Канадой, чтобы навредить США, то Вашингтон введёт против ЕС очень жёсткие санкции. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп. Он также уточнил, что сделано это будет в интересах США — «лучшего друга» и Евросоюза, и Канады.