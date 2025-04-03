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2 апреля, 21:21

Трамп объявил о пошлине в 10% на весь импорт и анонсировал эру процветания США

Трамп с таблицей пошлин. Обложка © X / Rapid Response 47

Трамп с таблицей пошлин. Обложка © X / Rapid Response 47

Американский лидер Дональд Трамп анонсировал введение новых таможенных пошлин в размере 10% на все импортируемые в США товары. Также глава Белого дома показал часть таблицы с актуальными тарифами, которую он окрестил «Декларацией экономической независимости» Соединённых Штатов.

Согласно представленным данным, Вашингтон вводит увеличенные пошлины в отношении ряда стран следующего размера: Китай — 34%, Европейский союз — 20%, Вьетнам — 46%, Тайвань — 32%, Япония — 24%, Южная Корея — 25%, Таиланд — 36%, Швейцария — 31%, Индонезия — 32%, Малайзия — 24%, Камбоджа — 49%, Великобритания — 10%, Южная Африка — 30% и так далее.

«Это один из самых важных дней в истории Америки. Это наша Декларация экономической независимости. Годами трудолюбивые американские граждане были вынуждены сидеть в стороне, пока другие страны богатели и становились могущественными. Но теперь пришло наше время процветать», — подчеркнул Трамп.

Он уверен, что новые меры приведут к «золотому веку» для США, а рабочие места вернутся в страну. Трамп также отметил, что Штаты больше не будут покрывать бюджетный дефицит других государств. Ранее американцы «заботились обо всём мире», но теперь приоритетом станет поддержка собственных рабочих.

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Ранее также стало известно, что Соединённые Штаты введут пошлины на импорт любых легковых автомобилей, лёгких грузовиков и автозапчастей. Увеличенные на 25% тарифы будут вступать в силу поэтапно.

Антон Голыбин
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