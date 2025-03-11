Трамп: США повысят до 50% пошлины на поставки стали и алюминия из Канады

Хозяин Белого дома заявил, что поручил министру торговли увеличить пошлины на всю экспортируемую из Канады сталь и алюминий на 25% — то есть, до 50%. Он пояснил, что мера вступит в силу утром 12 марта и станет ответом на введённые канадским руководством тарифы на электроэнергию, поставляемую в Штаты. А ещё американский лидер сказал, что всего этого можно было бы избежать, если бы Канада стала 51-м штатом США.