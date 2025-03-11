Трамп: США повысят до 50% пошлины на поставки стали и алюминия из Канады
Штаты повысят пошлины на импорт канадских стали и алюминия на 50% с 12 марта. Об этом на личной странице в соцсети Truth Social объявил глава США Дональд Трамп.
Хозяин Белого дома заявил, что поручил министру торговли увеличить пошлины на всю экспортируемую из Канады сталь и алюминий на 25% — то есть, до 50%. Он пояснил, что мера вступит в силу утром 12 марта и станет ответом на введённые канадским руководством тарифы на электроэнергию, поставляемую в Штаты. А ещё американский лидер сказал, что всего этого можно было бы избежать, если бы Канада стала 51-м штатом США.
«Единственное, что имеет смысл, это превратить Канаду в наш заветный 51-й штат. Это отменило бы тарифы и все остальное», — настаивает на своём президент Штатов.
Напомним, конфликт между Канадой и Штатами начался после обещания главы США увеличить торговые пошлины для канадских товаров. Оттава пыталась отговорить южного соседа от этой идеи, но в марте тот сдержал своё обещание, повысив тарифы до 25%. Канада ответила зеркально. Американский президент в свою очередь не способствовал разрядке обстановки, настаивая на том, что если Канада станет 51-м штатом, все будут в плюсе, чем только больше раздражал канадцев. Отметим, что сегодня сменился глава канадского правительства: на смену Джастину Трюдо пришёл лидер партии либералов Марк Карни, пообещавший, что страна никогда не станет частью США.
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