Трюдо после отставки забрал стул из палаты общин Канады и показал язык в камеру

После своей отставки премьер-министр Канады Джастин Трюдо покинул палату общин весьма необычным способом. Он забрал с собой своё кресло и показал язык в сторону камеры. Фото было опубликовано агентством Reuters.

9 марта стало известно, что правящая Либеральная партия Канады готовится к закрытому голосованию для выбора нового кандидата на пост премьер-министра после ухода Трюдо. Эта процедура была организована в свете недавней отставки политика, который возглавлял страну на протяжении десяти лет. Уход Трюдо был вызван критикой его миграционной политики и недовольством по поводу высокого уровня инфляции в стране.