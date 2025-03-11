Трюдо после отставки забрал стул из палаты общин Канады и показал язык в камеру
После своей отставки премьер-министр Канады Джастин Трюдо покинул палату общин весьма необычным способом. Он забрал с собой своё кресло и показал язык в сторону камеры. Фото было опубликовано агентством Reuters.
9 марта стало известно, что правящая Либеральная партия Канады готовится к закрытому голосованию для выбора нового кандидата на пост премьер-министра после ухода Трюдо. Эта процедура была организована в свете недавней отставки политика, который возглавлял страну на протяжении десяти лет. Уход Трюдо был вызван критикой его миграционной политики и недовольством по поводу высокого уровня инфляции в стране.
Ранее Life.ru сообщал, что уходящий в отставку Трюдо не смог сдержать слёз на последней пресс-конференции. Он руководил Либеральной партией в течение десяти лет. Новым лидером стал экономист и экс-глава Банка Канады Марк Карни. После своего избрания он сделал несколько резких заявлений. Политик отметил, что Канада никогда не станет частью Соединённых Штатов, а главной угрозой назвал тарифы, вводимые США.
Sean Kilpatrick/AP/TASS/