Уходящий в отставку Трюдо не смог сдержать слёз на последней пресс-конференции
На своей последней пресс-конференции премьер-министр Канады Джастин Трюдо не смог сдержать слез. В ходе общения с прессой он расчувствовался, отметив, что «каждый день» он старался ставить интересы канадцев на первое место и оказывать им поддержку.
Уходящий в отставку Трюдо не смог сдержать слёз на последней пресс-конференции. Видео © X / cpac
«Я здесь, чтобы сказать вам всем, что у нас есть вы. Даже в самые последние дни работы этого правительства мы не подведём канадцев ни сегодня, ни в будущем», — заявил Трюдо гражданам.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в январе объявил о планах уйти в отставку с поста лидера Либеральной партии, которую он возглавлял на протяжении 10 лет. Выборы нового главы партии стартовали 26 февраля и завершатся 9 марта в 23:00 по московскому времени. Около 400 тыс. зарегистрированных членов Либеральной партии смогут выбрать нового премьер-министра страны.
X / cpac