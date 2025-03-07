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7 марта, 13:11
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Уходящий в отставку Трюдо не смог сдержать слёз на последней пресс-конференции

На своей последней пресс-конференции премьер-министр Канады Джастин Трюдо не смог сдержать слез. В ходе общения с прессой он расчувствовался, отметив, что «каждый день» он старался ставить интересы канадцев на первое место и оказывать им поддержку.

Уходящий в отставку Трюдо не смог сдержать слёз на последней пресс-конференции. Видео © X / cpac

«Я здесь, чтобы сказать вам всем, что у нас есть вы. Даже в самые последние дни работы этого правительства мы не подведём канадцев ни сегодня, ни в будущем», — заявил Трюдо гражданам.

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в январе объявил о планах уйти в отставку с поста лидера Либеральной партии, которую он возглавлял на протяжении 10 лет. Выборы нового главы партии стартовали 26 февраля и завершатся 9 марта в 23:00 по московскому времени. Около 400 тыс. зарегистрированных членов Либеральной партии смогут выбрать нового премьер-министра страны.

Обложка ©

X / cpac

Оксана Попова
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