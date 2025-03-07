На своей последней пресс-конференции премьер-министр Канады Джастин Трюдо не смог сдержать слез. В ходе общения с прессой он расчувствовался, отметив, что «каждый день» он старался ставить интересы канадцев на первое место и оказывать им поддержку.

Уходящий в отставку Трюдо не смог сдержать слёз на последней пресс-конференции. Видео © X / cpac

«Я здесь, чтобы сказать вам всем, что у нас есть вы. Даже в самые последние дни работы этого правительства мы не подведём канадцев ни сегодня, ни в будущем», — заявил Трюдо гражданам.