«Не захватить страну и игру»: Трюдо смело затроллил Трампа после Турнира четырёх наций
Трюдо подшутил над Трампом после победы сборной Канады по хоккею над США
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Art Babych
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо опубликовал в социальной сети Х пост, в котором затроллил американского президента Дональда Трампа после победы «Кленовых листьев» над национальной сборной США в финале Турнира четырёх наций.
Политик поздравил команду Канады, обыгравшую американских коллег по льду со счётом 3:2. Также Трюдо воспользовался моментом, чтобы подшутить над Трампом, который грезит о присоединении страны кленовых листьев к Штатам.
«Вам не захватить нашу страну — и вам не захватить нашу игру», — написал Трюдо с тонким намёком, что Канада вряд ли станет 51-м американским штатом.
Американский лидер всерьёз намерен превратить Канаду в 51-й штатом США и вверить Вашингтону контроль над Панамским каналом. Политик собирается назначить премьер-министра страны Трюдо губернатором «нового штата». Россия, в свою очередь, не намерена встревать в двусторонние договорённости двух государств.