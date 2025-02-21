«Не захватить страну и игру»: Трюдо смело затроллил Трампа после Турнира четырёх наций

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо опубликовал в социальной сети Х пост, в котором затроллил американского президента Дональда Трампа после победы «Кленовых листьев» над национальной сборной США в финале Турнира четырёх наций.

Политик поздравил команду Канады, обыгравшую американских коллег по льду со счётом 3:2. Также Трюдо воспользовался моментом, чтобы подшутить над Трампом, который грезит о присоединении страны кленовых листьев к Штатам.