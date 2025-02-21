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21 февраля, 07:22

«Не захватить страну и игру»: Трюдо смело затроллил Трампа после Турнира четырёх наций

Трюдо подшутил над Трампом после победы сборной Канады по хоккею над США

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Art Babych

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Art Babych

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо опубликовал в социальной сети Х пост, в котором затроллил американского президента Дональда Трампа после победы «Кленовых листьев» над национальной сборной США в финале Турнира четырёх наций.

Политик поздравил команду Канады, обыгравшую американских коллег по льду со счётом 3:2. Также Трюдо воспользовался моментом, чтобы подшутить над Трампом, который грезит о присоединении страны кленовых листьев к Штатам.

«Вам не захватить нашу страну — и вам не захватить нашу игру», — написал Трюдо с тонким намёком, что Канада вряд ли станет 51-м американским штатом.

Наш любимый 51-й штат: Трамп позвонил хоккеистам сборной США перед матчем с Канадой
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Американский лидер всерьёз намерен превратить Канаду в 51-й штатом США и вверить Вашингтону контроль над Панамским каналом. Политик собирается назначить премьер-министра страны Трюдо губернатором «нового штата». Россия, в свою очередь, не намерена встревать в двусторонние договорённости двух государств.

Ольга Сливченко
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