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20 февраля, 22:17

Наш любимый 51-й штат: Трамп позвонил хоккеистам сборной США перед матчем с Канадой

Трамп позвонил сборной США по хоккею перед матчем с Канадой и пожелал им победы

Дональд Трамп позвонил сборной США по хоккею перед решающим матчем Турнира четырёх наций против команды Канады. Президент страны пожелал игрокам удачи и выразил уверенность в их победе.

Финал состоится 21 февраля в Бостоне и начнётся в 4:00 по московскому времени. Перед матчем Трамп вновь заявил, что Канада, благодаря более низким налогам и большей безопасности, может стать 51-м штатом США.

«Я позвоню нашей великой американской хоккейной команде, чтобы подбодрить их перед сегодняшней победой над Канадой, которая, благодаря намного более низким налогам и большей безопасности, однажды, возможно, совсем скоро, станет нашим любимым и очень важным 51-м штатом», — написал Трамп в соцсети.

Тренер сборной Майк Салливан назвал разговор с Трампом большой честью, а игроки отметили, что президент пообещал смотреть игру по телевизору.

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Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил мнение, что угрозы президента США Дональда Трампа сделать Канаду 51-м штатом являются реальными, и одна из причин этого кроется в наличии богатых ресурсов страны. Чтобы повлиять на Оттаву, президент США объявил о введении пошлин в размере 25% на некоторые товары и 10% на энергоресурсы соседнего государства. В ответ Канада ввела пошлины на американские товары. Пока же стороны заморозили эту меру.

Обложка ©

flickr / Trump White House Archived

Артём Гапоненко
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