Наш любимый 51-й штат: Трамп позвонил хоккеистам сборной США перед матчем с Канадой

Дональд Трамп позвонил сборной США по хоккею перед решающим матчем Турнира четырёх наций против команды Канады. Президент страны пожелал игрокам удачи и выразил уверенность в их победе.

Финал состоится 21 февраля в Бостоне и начнётся в 4:00 по московскому времени. Перед матчем Трамп вновь заявил, что Канада, благодаря более низким налогам и большей безопасности, может стать 51-м штатом США.

«Я позвоню нашей великой американской хоккейной команде, чтобы подбодрить их перед сегодняшней победой над Канадой, которая, благодаря намного более низким налогам и большей безопасности, однажды, возможно, совсем скоро, станет нашим любимым и очень важным 51-м штатом», — написал Трамп в соцсети.