Конор Макдэвид принёс Канаде победу над США на Турнире четырёх наций

Сборная Канады по хоккею стала победителем Турнира четырёх наций, победив в финале команду США. Встреча, прошедшая в Бостоне, штат Массачусетс, завершилась в овертайме со счётом 3:2.

Шайбами в составе победителей отметились Натан Маккиннон (5-я минута), Сэм Беннет (35) и Конор Макдэвид, забросивший на девятой минуте первого овертайма. У американцев отличились Брэди Ткачук (17) и Джейк Сандерсон (28).

Напомним, в турнире принимали участие сборные Канады, США, Швеции и Финляндии. Команды сыграли друг с другом по разу, после чего две лучшие вышли в финал.