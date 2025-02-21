Конор Макдэвид принёс Канаде победу над США на Турнире четырёх наций
Конор Макдэвид (второй слева) принёс Канаде победу над США в финале Турнира четырёх наций. Обложка © X / Hockey Canada
Сборная Канады по хоккею стала победителем Турнира четырёх наций, победив в финале команду США. Встреча, прошедшая в Бостоне, штат Массачусетс, завершилась в овертайме со счётом 3:2.
Шайбами в составе победителей отметились Натан Маккиннон (5-я минута), Сэм Беннет (35) и Конор Макдэвид, забросивший на девятой минуте первого овертайма. У американцев отличились Брэди Ткачук (17) и Джейк Сандерсон (28).
Напомним, в турнире принимали участие сборные Канады, США, Швеции и Финляндии. Команды сыграли друг с другом по разу, после чего две лучшие вышли в финал.
Сборной США не помог даже звонок президента Дональда Трампа, который вновь говорил о присоединении Канады в качестве 51-го штата. Однако лично присутствовать на игре политик не смог из-за занятости.