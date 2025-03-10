Канада выбрала нового премьер-министра

Экономист и бывший глава Банка Канады Марк Карни торжественно объявлен новым лидером Либеральной партии после победы на внутрипартийных выборах с результатом 86%. Он автоматически станет следующим премьер-министром страны, сменив на этом посту Джастина Трюдо. Трансляцию церемонии фракция вела в соцсети X.

После избрания Карни сделал ряд громких заявлений. Политик подчеркнул, что Канада никогда не станет частью Соединённых Штатов. А главной угрозой он назвал тарифы США, пообещав сделать экономику Канады более сильной.