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9 марта, 23:22

Канада выбрала нового премьер-министра

Марк Карни сменит Джастина Трюдо на посту премьер-министра Канады

Марк Карни. Обложка © X / Liberal Party

Марк Карни. Обложка © X / Liberal Party

Экономист и бывший глава Банка Канады Марк Карни торжественно объявлен новым лидером Либеральной партии после победы на внутрипартийных выборах с результатом 86%. Он автоматически станет следующим премьер-министром страны, сменив на этом посту Джастина Трюдо. Трансляцию церемонии фракция вела в соцсети X.

После избрания Карни сделал ряд громких заявлений. Политик подчеркнул, что Канада никогда не станет частью Соединённых Штатов. А главной угрозой он назвал тарифы США, пообещав сделать экономику Канады более сильной.

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Ранее Life.ru сообщал, что уходящий в отставку Трюдо не смог сдержать слёз на последней пресс-конференции. Он возглавлял Либеральную парию на протяжении десяти лет.

Тимур Хингеев
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