«Америка – не Канада»: Оттава резко ответила на предложение стать «51-ым штатом»

Новый лидер правящей партии либералов Канады Марк Карни заявил, что США должны прекратить угрожать сделать его страну американским штатом. Об этом он сказал после своей победы на внутрипартийных выборах, комментируя соответствующие заявления главы Белого дома Дональда Трампа.

«Америка — это не Канада, и Канада никогда, никогда не будет частью Америки ни в каком виде или форме. Не мы начали этот спор ... В торговле, как и в хоккее, Канада победит», — подчеркнул Карни.

Напомним, Канада и США оказались в состоянии конфликта после того, как Трамп пообещал повысить торговые пошлины для канадских товаров и, несмотря на протесты и уговоры Оттавы, увеличил их в марте до 25%. В свою очередь Канада приняла ответные меры и тоже объявила о повышении тарифов для американских товаров. Более того, Трамп высказал мнение, что для Канады было бы выгодно стать 51-м штатом, что ещё больше возмутило канадцев.