России нет в списке облагаемых в США доппошлиной стран, но там есть Украина
Пресс-служба Белого дома опубликовала полный перечень стран, чья импортируемая продукция будет облагаться дополнительными пошлинами в США. В списке нет России и Белоруссии, а вот Украине досталась базовая тарифная ставка в 10%.
Всего в список вошли 185 государств. Напомним, что этот документ Дональд Трамп уже окрестил «Декларацией экономической независимости» Соединённых Штатов.
Напомним, что Трамп торжественно анонсировал введение новых пошлин 2 апреля. Он назвал этот день важнейшим в истории Америки, за которым последует «эра процветания» США.
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