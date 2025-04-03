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Регион
2 апреля, 21:53

России нет в списке облагаемых в США доппошлиной стран, но там есть Украина

Пресс-служба Белого дома опубликовала полный перечень стран, чья импортируемая продукция будет облагаться дополнительными пошлинами в США. В списке нет России и Белоруссии, а вот Украине досталась базовая тарифная ставка в 10%.

Всего в список вошли 185 государств. Напомним, что этот документ Дональд Трамп уже окрестил «Декларацией экономической независимости» Соединённых Штатов.

  • Список стран, против которых вводятся пошлины. Фото © X / The White House
    Список стран, против которых вводятся пошлины. Фото © X / The White House
  • Список стран, против которых вводятся пошлины. Фото © X / The White House
    Список стран, против которых вводятся пошлины. Фото © X / The White House
  • Список стран, против которых вводятся пошлины. Фото © X / The White House
    Список стран, против которых вводятся пошлины. Фото © X / The White House
  • Список стран, против которых вводятся пошлины. Фото © X / The White House
    Список стран, против которых вводятся пошлины. Фото © X / The White House

Список стран, против которых вводятся пошлины. Фото © X / The White House

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США с 3 апреля вводят таможенные пошлины на импорт автомобилей в размере 25%
США с 3 апреля вводят таможенные пошлины на импорт автомобилей в размере 25%

Напомним, что Трамп торжественно анонсировал введение новых пошлин 2 апреля. Он назвал этот день важнейшим в истории Америки, за которым последует «эра процветания» США.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Антон Голыбин
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