России нет в списке облагаемых в США доппошлиной стран, но там есть Украина

Пресс-служба Белого дома опубликовала полный перечень стран, чья импортируемая продукция будет облагаться дополнительными пошлинами в США. В списке нет России и Белоруссии, а вот Украине досталась базовая тарифная ставка в 10%.

Всего в список вошли 185 государств. Напомним, что этот документ Дональд Трамп уже окрестил «Декларацией экономической независимости» Соединённых Штатов.







