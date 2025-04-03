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3 апреля, 00:03

Минфин США объяснил, почему России нет в новом тарифном списке

Бессент: России нет в тарифном списке США из-за отсутствия торговли с ней

Соединённые Штаты не включили Россию в список стран, на которые распространяются новые таможенные пошлины, из-за отсутствия торговых отношений с ней. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox News.

Глава ведомства акцентировал внимание на том, что Россия и так сталкивается с высокими тарифами, так как в отношении неё продолжают действовать экономические санкции.

Трамп наложил пошлины на острова Херд и Макдональд с населением ноль человек
Трамп наложил пошлины на острова Херд и Макдональд с населением ноль человек

Ранее Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на все товары, импортируемые в США. Он представил таблицу с тарифами, назвав её «Декларацией экономической независимости» США. В список вошли 185 государств, включая Китай (34%), ЕС (20%), Вьетнам (46%) и даже Украину (10%).

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Shutterstock / FOTODOM / MDart10

Антон Голыбин
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