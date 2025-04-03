Минфин США объяснил, почему России нет в новом тарифном списке

Соединённые Штаты не включили Россию в список стран, на которые распространяются новые таможенные пошлины, из-за отсутствия торговых отношений с ней. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox News.

Глава ведомства акцентировал внимание на том, что Россия и так сталкивается с высокими тарифами, так как в отношении неё продолжают действовать экономические санкции.