«Ждём труп врага»: Медведев описал стратегию России по пошлинам Трампа мудростью Лао Цзы
Медведев цитатой философа Лао Цзы предрёк экономике ЕС смерть от пошлин Трампа
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Фото © Life.ru
Последствия от введённых президентом США Дональдом Трампом пошлин на импортные товары будут всеобъемлющими, однако России сильно плохо от этого не станет, поскольку наша страна и так почти не торгует с Америкой. Об этом заявил в своём телеграм-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Трамп устроил нехилую встряску всей мировой торговой системе, введя тарифы на товары со всех уголков света. Последствия этого шага ощутит весь мир. США тоже достанется, ведь и на их продукцию будут вводиться ответные пошлины.
«Старые торговые цепочки будут разорваны, но возникнут новые», — написал российский политик.
Он отметил, что РФ практически ничем на данный момент не торгует как с США, так и с Европой, а весь оборот между странами санкционный. А вот экономике ЕС зампред Совбеза предрёк смерть с помощью знаменитой цитаты философа Лао Цзы.
«Но мы всё равно развиваемся – и вполне приличными темпами: в первом квартале 2025 года рост около 3%. Поэтому не стоит суетиться. По бессмертному совету Лао Цзы стоит присесть на берегу и ждать, когда мимо нас проплывёт труп врага. Разлагающийся труп экономики Евросоюза», — заключил Медведев.
Напомним, что Дональд Трамп ввёл в США пошлины на все импортные товары. Такое решение сразу всколыхнуло ЕС, а глава ЕК фон дер Ляйен начала обещать Америке «мощный ответ» от Евросоюза. По её словам, такой ход американского политика навредит всей мировой экономике.