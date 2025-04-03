«Ждём труп врага»: Медведев описал стратегию России по пошлинам Трампа мудростью Лао Цзы

Последствия от введённых президентом США Дональдом Трампом пошлин на импортные товары будут всеобъемлющими, однако России сильно плохо от этого не станет, поскольку наша страна и так почти не торгует с Америкой. Об этом заявил в своём телеграм-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Трамп устроил нехилую встряску всей мировой торговой системе, введя тарифы на товары со всех уголков света. Последствия этого шага ощутит весь мир. США тоже достанется, ведь и на их продукцию будут вводиться ответные пошлины.

«Старые торговые цепочки будут разорваны, но возникнут новые», — написал российский политик.

Он отметил, что РФ практически ничем на данный момент не торгует как с США, так и с Европой, а весь оборот между странами санкционный. А вот экономике ЕС зампред Совбеза предрёк смерть с помощью знаменитой цитаты философа Лао Цзы.