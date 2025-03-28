Европа даст отпор: Премьер Испании пригрозил Штатам из-за американских пошлин
Премьер Испании Санчес призвал США одуматься и начать диалог с ЕК
Глава правительства Испании Педро Санчес призвал руководство США «одуматься» и сесть за стол переговоров с Еврокомиссией на фоне новых торговых пошлин, которые ввёл Вашингтон. Соответствующее заявление испанский премьер сделал во время выступления на форуме в Мадриде.
«Я призываю администрацию США одуматься и начать диалог с Европейской комиссией, чтобы прекратить эту бессмыслицу. Позвольте мне ещё раз чётко заявить: если эти пошлины будут введены против нас, мы ответим решительно. Европа даст отпор. Мы будем действовать быстро, соразмерно и единодушно», — сказал он.
Напомним, ранее глава США Дональд Трамп объявил, что готов к компромиссам в вопросах введения пошлин. Американский президент напомнил, что пошлины на товары из Канады и Мексики были приостановлены до 2 апреля, но при этом предложил не рассчитывать на слишком большое количество подобных послаблений. А ещё он не исключил, что введёт пошлину в 200% на весь алкоголь, который поступает в Штаты из Европы. Также хозяин Белого дома пригрозил Канаде и Европе очень жёсткими санкциями, если они попробуют объединиться в торговой войне против американцев.
ТАСС / EPA / JAVIER LIZON