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Регион
28 марта, 14:45

Европа даст отпор: Премьер Испании пригрозил Штатам из-за американских пошлин

Премьер Испании Санчес призвал США одуматься и начать диалог с ЕК

Глава правительства Испании Педро Санчес призвал руководство США «одуматься» и сесть за стол переговоров с Еврокомиссией на фоне новых торговых пошлин, которые ввёл Вашингтон. Соответствующее заявление испанский премьер сделал во время выступления на форуме в Мадриде.

«Я призываю администрацию США одуматься и начать диалог с Европейской комиссией, чтобы прекратить эту бессмыслицу. Позвольте мне ещё раз чётко заявить: если эти пошлины будут введены против нас, мы ответим решительно. Европа даст отпор. Мы будем действовать быстро, соразмерно и единодушно», — сказал он.

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Напомним, ранее глава США Дональд Трамп объявил, что готов к компромиссам в вопросах введения пошлин. Американский президент напомнил, что пошлины на товары из Канады и Мексики были приостановлены до 2 апреля, но при этом предложил не рассчитывать на слишком большое количество подобных послаблений. А ещё он не исключил, что введёт пошлину в 200% на весь алкоголь, который поступает в Штаты из Европы. Также хозяин Белого дома пригрозил Канаде и Европе очень жёсткими санкциями, если они попробуют объединиться в торговой войне против американцев.

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ТАСС / EPA / JAVIER LIZON

Юрий Лысенко
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