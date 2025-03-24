Трамп подумывает развернуть торговую войну против России

Американские власти собираются объявить о новых пошлинах на импортную продукцию со 2 апреля, предполагается, что Россия тоже войдёт в перечень таких стран. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.

«Эти страны составляют основную часть внешней торговли США и окажутся особенно подвержены новым тарифам», — отмечается в публикации.

Там поясняется, что президент США Дональд Трамп хочет установить «взаимные пошлины» (reciprocal tariffs) с теми странами, которые имеют с Америкой «устойчивый торговый дисбаланс». По словам собеседника издания, среди них есть Бразилия, Канада, Китай, Япония, Россия, Мексика и ЕС. Предполагается, что пошлины затронут не сразу все экономические отрасли, а будут устанавливаться точечно. Кроме того, ограничения вряд ли коснутся фармацевтики, полупроводников и автомбилестроения.