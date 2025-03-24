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Регион
24 марта, 11:42

Трамп подумывает развернуть торговую войну против России

WSJ: США готовятся ввести новые пошлины в отношении России со 2 апреля

Президент США Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Американские власти собираются объявить о новых пошлинах на импортную продукцию со 2 апреля, предполагается, что Россия тоже войдёт в перечень таких стран. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.

«Эти страны составляют основную часть внешней торговли США и окажутся особенно подвержены новым тарифам», — отмечается в публикации.

Там поясняется, что президент США Дональд Трамп хочет установить «взаимные пошлины» (reciprocal tariffs) с теми странами, которые имеют с Америкой «устойчивый торговый дисбаланс». По словам собеседника издания, среди них есть Бразилия, Канада, Китай, Япония, Россия, Мексика и ЕС. Предполагается, что пошлины затронут не сразу все экономические отрасли, а будут устанавливаться точечно. Кроме того, ограничения вряд ли коснутся фармацевтики, полупроводников и автомбилестроения.

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Напомним, президент США Дональд Трамп заявлял о введении новых пошлин на импортные товары, которые вступят в силу со 2 апреля. По его словам, Штаты якобы десятилетиями сталкивались с несправедливыми тарифами со стороны Китая, ЕС, Индии и других стран. Евросоюз пообещал принять ответные меры. Возмущены также новыми пошлинами Канада и Мексика. А косметические бренды ЕС, в том числе L'Oreal, призвали европейских чиновников не начинать ответную торговую войну с США, чтобы совсем не лишиться американского рынка сбыта.

Татьяна Миссуми
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