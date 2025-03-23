«Не ставьте красный флаг»: В L'Oreal призвали ЕС не начинать тарифную войну с США
FT: L'Oreal потребовал от ЕС не втягивать косметические бренды в торговую войну
Косметические компании из Европы, в том числе L'Oreal, возмутились тому, что европейские политики собрались развязать торговую войну. Дело в том, что власти ЕС включили косметику в перечень американских товаров, которые будут облагаться высокими пошлинами в ответ на подобные меры со стороны США. В руководстве L'Oreal полагают, что это негативно скажется на экспорте. Об этом пишет Financial Times (FT).
«Моя единственная просьба к людям, с которыми я встретился [в Брюсселе]: посмотрите на торговый баланс и не ставьте красный флаг на категорию, где мы можем больше потерять, чем выиграть», — сказал изданию исполнительный директор L'Oreal Николя Иеронимус.
Он пояснил, что тарифная война должна затрагивать продукцию, где Евросоюз выступает чистым импортёром. Корпорация L'Oreal обеспокоена тем, что всё это выльется обострением отношений со Штатами и осложнит поставки европейских товаров американцам. Исполнительный директор Beiersdorf (владеет Nivea) Винсент Уорнери вообще назвал действия ЕС «стрельбой себе в ногу». По его словам, при такой торговой войне придётся поднять цены на косметику на американском рынке, что снизит объём продаж и может вообще вытеснить из США европейских производителей.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявлял о введении новых пошлин на импортные товары, которые вступят в силу со 2 апреля. По его словам, Штаты якобы десятилетиями сталкивались с несправедливыми тарифами со стороны Китая, ЕС, Индии и других стран. Евросоюз пообещал принять ответные меры. Лидеры Франции, Италии и Ирландии решили, что это только развяжет торговую войну.
ТАСС / Сергей Савостьянов