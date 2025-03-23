«Не ставьте красный флаг»: В L'Oreal призвали ЕС не начинать тарифную войну с США

Косметические компании из Европы, в том числе L'Oreal, возмутились тому, что европейские политики собрались развязать торговую войну. Дело в том, что власти ЕС включили косметику в перечень американских товаров, которые будут облагаться высокими пошлинами в ответ на подобные меры со стороны США. В руководстве L'Oreal полагают, что это негативно скажется на экспорте. Об этом пишет Financial Times (FT).

«Моя единственная просьба к людям, с которыми я встретился [в Брюсселе]: посмотрите на торговый баланс и не ставьте красный флаг на категорию, где мы можем больше потерять, чем выиграть», — сказал изданию исполнительный директор L'Oreal Николя Иеронимус.