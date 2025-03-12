Китайские перевозчики боятся возить товары в Европу из-за российских санкций

Экспортёры из Китая пожаловались на изъятие товаров на российской территории, которые направляются в Европу. Причина может быть в новым регламенте вывоза товаров из РФ, пишет издание South China Morning Post.

«Новые правила коснулись тысяч контейнеров, отправляемых из Китая в Европу...» — сказано в материале.

Издание отмечает, что в октябре 2024 года РФ расширила санкции на транзит товаров двойного назначения. В частности, меры коснулись электродвигателей, генераторов, а также радиолокационной и радионавигационной аппаратуры.