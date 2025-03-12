Китайские перевозчики боятся возить товары в Европу из-за российских санкций
SCMP: Китайские экспортёры жалуются на изъятие в РФ товаров для Европы
Экспортёры из Китая пожаловались на изъятие товаров на российской территории, которые направляются в Европу. Причина может быть в новым регламенте вывоза товаров из РФ, пишет издание South China Morning Post.
«Новые правила коснулись тысяч контейнеров, отправляемых из Китая в Европу...» — сказано в материале.
Издание отмечает, что в октябре 2024 года РФ расширила санкции на транзит товаров двойного назначения. В частности, меры коснулись электродвигателей, генераторов, а также радиолокационной и радионавигационной аппаратуры.
Тем временем у Европы понемногу разгорается торговая война со Штатами. Европейская комиссия предложила ответить на введённые США пошлины. Ограничения могут коснуться экспорта американских товаров на общую сумму до 26 миллиардов евро, что будет соответствовать действиям Вашингтона в экономическом масштабе. Ответ ЕК начнёт действовать в середине апреля.
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