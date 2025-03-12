Еврокомиссия представила ответные контрмеры на товары из США на 26 млрд евро

Еврокомиссия предложила ответные контрмеры из-за пошлин США, они могут коснуться экспорта американских товаров на сумму до 26 млрд евро, что соответствует экономическому масштабу тарифов Вашингтона. Они должны вступить в силу в середине апреля, следует из пресс-релиза.

«Комиссия запускает серию контрмер в отношении американского экспорта для защиты европейских предприятий, рабочих и потребителей от воздействия этих необоснованных торговых ограничений», — сказано в заявлении ЕК.

Европейская комиссия при этом заверила в готовности работать с Вашингтоном для поиска решения путём переговоров. Там допускают отмену контрмер против США в любое время в случае достижения решения проблемы. В ЕК выразили сожаление в связи с решением Белого дома ввести тарифы и сочли их «необоснованными, подрывающими трансатлантическую торговлю и наносящими ущерб бизнесу и потребителям».