Экономист раскрыл, на какие категории товаров снизятся цены уже в марте

Март предвещает россиянам не только потепление, но и приятные сюрпризы в вопросе трат и финансов. Эксперты обещают, что ценники на некоторые категории товаров снизятся в первом же весеннем месяце. В беседе с Life.ru аналитик и экономист Александр Разуваев рассказал, что в связи со снижением геополитической напряжённости и укреплением позиций рубля стоимость некоторых товаров начнёт снижаться.

Прежде всего падение цен будет зафиксировано на такие категории, как бытовая техника и импортный алкоголь.

В марте ожидается снижение цен на импорт. Рубль пускай и временно, но укрепился. Всё-таки действия Центробанка и снижение геополитической напряжённости должны дать результат. Александр Разуваев Аналитик, экономист

«Прежде всего это импорт, особенно бытовая техника. То есть снижения цен на бытовую технику в марте точно ждать. Также можем ожидать снижение цен на импортное вино и поставки его в Россию. Пьяные люди — счастливые», — рассказал эксперт.

В страну наладится ввоз не только вина, но и прочих импортных товаров — в том числе сыров. Также специалисты обещают, что одежда и косметика станут чуть-чуть дешевле, чем сейчас.

«Помимо масла сливочного ждём завоз импортных европейских сыров. А вместе с этим снижение цен на российские сыры. А ещё цены должны немного упасть на одежду и косметику», — подчеркнул аналитик.

Но автовладельцам или тем, кто только собирается приобрести транспортное средство, радоваться не стоит, так как на рынке авто всё останется стабильно. Но модникам можно начинать ликовать, так как, по прогнозам экономиста, импортные бренды начнут постепенно возвращаться на отечественный рынок.

На автомобильном рынке ждать снижения цен не стоит, это другое. Александр Разуваев Аналитик, экономист

«Постепенно начнётся возврат импортных брендов. Если раньше они шли через пять транспортных цепочек, то сейчас их будет меньше и, соответственно, цена станет ниже», — подытожил эксперт.