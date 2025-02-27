С 1 марта запретят экспорт бензина. Как это скажется на стоимости топлива Запрет на экспорт бензина будет действовать до конца лета. Эта мера направлена на регулирование стоимости топлива на внутреннем рынке. Как на запрет отреагируют цены на АЗС? 27 февраля, 09:42 Запрет на экспорт бензина будет действовать с 1 марта по 31 августа. Обложка © ТАСС / Елена Афонина

Запрет на экспорт автомобильного бензина вводит правительство. Он будет действовать с 1 марта по 31 августа включительно. Соответствующее постановление подписал Михаил Мишустин. При этом ограничение не будет распространяться на поставки непосредственными производителями нефтепродуктов.

Цели запрета — сохранение стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, поддержание экономики нефтепереработки, а также противодействие серому экспорту бензина.

— Решение правительства продлить запрет на экспорт бензина с 1 марта по 31 августа 2025 года для компаний, не производящих его, является продолжением политики, направленной на стабилизацию внутреннего рынка нефтепродуктов. Важно понимать, что это ограничение не распространяется на нефтеперерабатывающие заводы и нефтяные компании, владеющие ими. По сути говоря, запрет касается только трейдеров и компаний, занимающихся перепродажей топлива, — рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Что касается влияния на цены, Владислав Антонов не ожидает, что эта мера приведёт к значительному сдерживанию роста цен на АЗС. Как показывает практика предыдущих периодов действия запрета, розничные цены продолжали расти, несмотря на ограничения. С начала текущего года уже наблюдается повышение стоимости бензина: АИ-98 вырос на 1,44% до 70,03 рубля, АИ-95 — на 1,69% до 60, дизельное топливо — на 0,88% до 70,35.

По мнению аналитика, бензин, скорее всего, продолжит дорожать, но благодаря этой мере темпы роста цен могут оставаться в пределах общей инфляции — около 7–8% в годовом выражении. Это, конечно, не означает полной заморозки цен, но позволяет избежать резких скачков, которые могли бы произойти при свободном экспорте и возникновении дефицита на внутреннем рынке.

Наличие запрета на экспорт в прошлые периоды не смогло полностью остановить инфляционные процессы в ценах на топливо. Это объясняется тем, что на ценообразование влияет множество других факторов, включая сезонность спроса, издержки производства, логистические затраты и общеэкономическую ситуацию в стране.

— Федеральная антимонопольная служба предложила временно запретить экспорт бензина, чтобы сдержать рост цен в марте и апреле, который традиционно наблюдается с началом посевной кампании. Это решение направлено на насыщение внутреннего рынка и предотвращение дефицита топлива, подобного тому, что возникал в некоторых регионах весной и летом прошлого года, — рассказал ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев.

Он отметил, что дополнительные объёмы бензина, оставаясь внутри страны, могут способствовать стабилизации или даже снижению цен. Однако рост биржевой стоимости топлива вызван не только сезонными факторами, но и ситуацией вокруг атак на нефтяные объекты. С начала года было несколько таких случаев в разных регионах, которые создавали риски перебоев в поставках, что также оказывает влияние на рынок.

Запрет на экспорт в этой ситуации обеспечит бесперебойное снабжение топливом всех потребителей, особенно в преддверии активного сельскохозяйственного сезона.

Авторы Нина Важдаева