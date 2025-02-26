Ускоряется падение курса доллара. Какой максимум обновит рубль на следующей неделе Доллар стал дешеветь быстрее, чем ожидалось. Это удивило многих инвесторов. На рынок стали влиять несколько новых факторов, а экономисты сделали неожиданные прогнозы. Каким будет курс рубля на следующей неделе? 25 февраля, 21:20 Курс доллара обновил очередной минимум. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Почему снижается курс доллара

Российская валюта сохраняет уверенный тренд укрепления на волне позитивных новостей вокруг переговорного процесса США и РФ по вопросам геополитики. Закрытие зимней торговой сессии также способствует росту предложения иностранной валюты со стороны экспортёров. Об этом рассказал начальник отдела исследований инвестиционных стратегий «Альфа-Форекса» Спартак Соболев.

— Подорожанию рубля в последние недели способствуют сразу несколько факторов. Во-первых, это приближение пика налоговых платежей экспортёров 25 и 28 февраля. Для этих целей компании продают иностранную валюту, что временно увеличивает её предложение. Этот эффект усиливается вступлением 27 февраля в силу объявленных в начале января санкций США против нефтегазового сектора РФ. Некоторые попавшие под эти меры компании могут конвертировать свои свободные средства из валюты в рубли, что увеличивает навес валютных продаж, — рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

Дополнительным драйвером укрепления рубля выступили сделанные Дональдом Трампом позитивные заявления о ходе переговорного процесса США и России по ряду вопросов, а также в целом о диалоге по ключевым проблемам геополитического и двухстороннего характера.

Вместе с новостями последних недель, которые увеличили вероятность улучшения для России геополитической ситуации, это усиливает ожидания, что антироссийский санкционный режим будет ослаблен.

Дмитрий Бабин считает, что это в том числе способно сократить расходы госбюджета и повысить поступления от экспорта. Правда, одновременно улучшится ситуация и с импортом, в том числе с его международной оплатой, с чем сейчас существуют большие затруднения. Поэтому фактор геополитики может в какой-то момент способствовать и ослаблению рубля или тормозить его укрепление.

— Если говорить о динамике курса доллара по отношению к рублю, то в краткосрочной перспективе можно ожидать коррекционное восстановление американской валюты. В последнее время её снижению способствовали геополитические новости, а также рост предложения иностранной валюты со стороны экспортёров в рамках подготовки к налоговым выплатам, — считает главный аналитик «Банки.ру» Богдан Зварич.

Что произойдёт с курсом рубля на следующей неделе

В ближайшее время ожидаются колебания котировок доллара в границах 83–89 рублей, евро — 87–93 рублей, юаня — 11,50–12,30 рубля. Такой прогноз сделал Спартак Соболев.

— Избыток предложения инвалюты, обусловленный срочной необходимостью её продажи экспортёрами, уже на этой неделе уйдёт, что способно оказать ощутимое давление на курс рубля. В результате доллар может вернуться в район 90 рублей. К тому же его курс должен быть ещё выше с точки зрения стабильности доходов госбюджета и экспортёров. Конечно, в моменте в ближайшие дни доллар на межбанковском рынке может опуститься и в район 85 рублей или даже ниже. Но вряд ли он надолго задержится на достигнутых вершинах, — отметил Дмитрий Бабин.

Прохождение пика налоговых выплат снизит предложение иностранной валюты на рынке, что может оказать некоторое давление на рубль. Плюс к этому продажам рубля может способствовать желание части инвесторов зафиксировать прибыль по длинным позициям в национальной валюте. Учитывая эти обстоятельства, не исключена волна восстановления доллара и попыток американской валюты вернуться в диапазон 90–95 рублей. Такой прогноз сделал Богдан Зварич.

Стоит ли сейчас покупать валюту и чего нужно опасаться в обменниках

В иностранных банках за рубежом разные политики относительно долларов. Есть ограничения на год выпуска. Так, в Таиланде не принимают банкноты до 1996 года, в Азербайджане — старше 2006 года. В ОАЭ система обмена более развита, устаревшие купюры примут с комиссией в специальных обменниках. Об этом рассказал член Экспертного совета по развитию цифровой экономики при Комитете Государственной думы по экономической политике Валерий Тумин.

— Впрочем, избавиться от старых банкнот непросто. И предпочтительно это сделать ещё в России, чтобы не попасть в экстремальную ситуацию в незнакомой стране. Услуги обмена старых купюр на новые в большинстве банков нет, но можно открыть карту в валюте (есть мультивалютные карты) и попробовать положить средства на неё через кассу, а затем в приложении обменять деньги на рубли и уже в кассе приобрести новые купюры. Но есть риск, что купюры не примут изначально. Некоторые банки примут банкноты не как устаревшего образца, а как ветхие, за комиссию, — пояснил Валерий Тумин.

Богдан Зварич рассказал, что проблемы с обменом долларов старого образца могут быть вызваны двумя факторами. Первый из них — сложность с дальнейшей реализацией банком данных купюр. Второй — сложности с определением подлинности купюры. Эти риски кредитная организация может закрыть введением комиссии за обмен старых купюр либо предложить курс покупки такой купюры ниже, чем при обмене новой. Размер комиссии или курс определяет сам банк.

Авторы Нина Важдаева