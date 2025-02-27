Молоко и творог популярного российского бренда подорожают на 5% с 15 марта

Российский холдинг «Молвест», в том числе являющийся владельцем бренда «Вкуснотеево», предупредил, что вынужденно повысит отпускные цены на молочную продукцию на 5% с 15 марта, изменения не коснутся только сливочного масла. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо организации.

Там говорится, что «Молвест» всегда старался устанавливать приемлемые цены, однако из-за резкого удорожания сырья, упаковки, роста транспортных и складских расходов предприятие вынуждено пересмотреть ценовую политику. Также, по словам руководства компании, в отрасли наблюдается огромный дефицит кадров, что заставляет работодателей удерживать работников постоянным повышением зарплаты. И, наконец, дорогими стали кредиты для бизнеса после роста ключевой ставки в стране.

«Молвест» отметил, что торговые сети, не готовые делать закупки по новым ценам, смогут расторгнуть контракты на поставку товаров. А та продукция, которая уже поставлена в магазины, участвовать в ценовых акциях ритейлеров не будет. По данным «Ведомостей», другие производители молочной продукции тоже собираются увеличить цены как минимум на 5%. Причина называется та же — высокая себестоимость производства.