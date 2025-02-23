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23 февраля, 16:38

Миф разрушен: Качество молока оказалось никак не связано с его сроком годности

Эксперт Гертле-Загорская: Короткий срок хранения не указывает на качество молока

Многие уверены, что короткий срок годности молока свидетельствует о его колоссальной пользе для организма, однако в реальности всё обстоит не так. Об этом в беседе с «Газетой.ru» сообщила главный технолог Grow Food, эксперт по питанию Светлана Гертле-Загорская.

«Многие привыкли к стереотипу, что якобы молоко с коротким сроком годности меньше подвергалось обработке. На самом деле температурный режим пастеризации молока примерно одинаков на всех заводах: оно проходит обязательную термическую обработку при 65-95 градусах. Такая температура позволяет уничтожить вредоносные микроорганизмы, но сохранить вкус и пользу молока», – пояснила специалист.

По её словам, люди заблуждаются, полагая, что молоко с коротким сроком хранения более качественное и полезное.

Срок хранения продукта обусловлен качеством исходного сырья, техническими возможностями предприятия, а также особенностями упаковки. С повышением всех этих параметров улучается и сам готовый продукт, а срок его годности становится выше, заключила Гертле-Загорская.

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Однако некоторые и вовсе ставят под сомнение саму полезность молока, считая, что оно наносит вред организму. Ранее эндокринолог заявила, что исключение молочных продуктов из рациона чревато дефицитом жизненно важных веществ.

Обложка ©

Shutterstock /FOTODOM / sweeann

Владимир Озеров
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