Врачи нашли новый аргумент в пользу отказа от «демонизации» молочки

В последнее время всё чаще высказываются мнения о том, что молоко и молочные продукты якобы могут приносить больше вреда, чем пользы, связывая их с различными проблемами пищеварения, аутоиммунными заболеваниями и ожирением. Однако, как отметила в интервью «Газете.Ru» врач-диетолог и эндокринолог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Оксана Михалева, такие заявления не имеют научного подтверждения.

По словам специалиста, исключение молочных продуктов из рациона может привести к дефициту жизненно важных веществ. Молоко является одним из основных источников кальция в рационе человека, и его отсутствие может вызвать нехватку этого минерала. Это особенно важно для детей, подростков, беременных и кормящих женщин, а также для людей старше 50 лет, которым кальций крайне необходим. В детском возрасте он способствует росту костей, беременным и кормящим — восполнению затрат организма, а пожилым — снижению риска остеопороза.

Чтобы обеспечить суточную норму кальция, диетолог рекомендует включать в рацион две-три порции молочных продуктов каждый день. Кроме того, эксперт подчеркнула, что молоко является отличным источником легко усваиваемого белка, который играет важную роль в питании.