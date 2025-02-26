На полках магазинов в России нашли поддельное молоко с опасным «мясным клеем»

В России 14 производителей молочной продукции попались на изготовлении фальсификита, предприятия вместо натурального масла использовали запрещённые трансглютаминазы, стерины и растительные жиры. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА со ссылкой на итоги проверки Северо-Западной испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» при Россельхознадзоре.

В частности, речь идёт о таких компаниях, как АО «ТМК «Тверца», ООО «Молпром», АО «Фурмановский гормолзавод», ООО «Вознесенское», ООО «Балтком Юни», ООО «Масжирпром». Товары ненадлежащего качества попадали на полки популярных магазинов, в том числе в «Дикси», «Магнит» и «Светофор». Уточнялось, что перечисленные производители уже были уличены в несоблюдении обязательных требований к производству продукции, однако «работу над ошибками» не провели.

Трансглютаминазы применяются для увеличения массы продукции, а стерины помогают продлить сроки годности. Генпрокуратура России уже дала поручение провести проверку по фактам поддельной молочной продукции, а общественники требуют изъять весь некачественный товар из оборота.

Растительные жиры могут спровоцировать образование тромбов, стать причиной инсультов и привести к ожирению. Трансглютаминаза («мясной клей») повышает аллергенную нагрузку на иммунную систему и особенно опасна для людей с непереносимостью глютена.