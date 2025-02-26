На полках магазинов в России нашли поддельное молоко с опасным «мясным клеем»
«Известия»: В РФ 14 заводов попались на выпуске поддельной молочной продукции
В России 14 производителей молочной продукции попались на изготовлении фальсификита, предприятия вместо натурального масла использовали запрещённые трансглютаминазы, стерины и растительные жиры. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА со ссылкой на итоги проверки Северо-Западной испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» при Россельхознадзоре.
В частности, речь идёт о таких компаниях, как АО «ТМК «Тверца», ООО «Молпром», АО «Фурмановский гормолзавод», ООО «Вознесенское», ООО «Балтком Юни», ООО «Масжирпром». Товары ненадлежащего качества попадали на полки популярных магазинов, в том числе в «Дикси», «Магнит» и «Светофор». Уточнялось, что перечисленные производители уже были уличены в несоблюдении обязательных требований к производству продукции, однако «работу над ошибками» не провели.
Трансглютаминазы применяются для увеличения массы продукции, а стерины помогают продлить сроки годности. Генпрокуратура России уже дала поручение провести проверку по фактам поддельной молочной продукции, а общественники требуют изъять весь некачественный товар из оборота.
Растительные жиры могут спровоцировать образование тромбов, стать причиной инсультов и привести к ожирению. Трансглютаминаза («мясной клей») повышает аллергенную нагрузку на иммунную систему и особенно опасна для людей с непереносимостью глютена.
Ранее сообщалось, что магазины сети «Светофор» ждёт очередная проверка. На этот раз в гости придут представители Федеральной антимонопольной службы России (ФАС). Поводом стали жалобы поставщиков на невыгодные условия работы.