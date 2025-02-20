ФАС нагрянет в «Светофор» с новой проверкой из-за жалоб поставщиков

Магазины сети «Светофор» ждёт очередная проверка. На этот раз в гости придут представители Федеральной антимонопольной службы России (ФАС). Поводом стали жалобы поставщиков на невыгодные условия работы. В ведомство с соответствующей просьбой обратился депутат Госдумы Сергей Лисовский, сообщает «Коммерсант».

Магазин заключает договоры с поставщиками не напрямую, а с помощью своих логистических и распределительных центров. Благодаря этому в компании значительно минимизируются финансовые риски. Кроме того, на поставщиков перекладывается ответственность по утилизации нереализованных продуктов. В последнее время на полках магазинов в Московской, Новгородской и Вологодской областях также были выявлены случаи фальсификации товаров.