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Регион
20 февраля, 06:43

ФАС нагрянет в «Светофор» с новой проверкой из-за жалоб поставщиков

Депутат Госдумы Лисовский: ФАС проверит работу магазинов сети «Светофор»

Магазины сети «Светофор» ждёт очередная проверка. На этот раз в гости придут представители Федеральной антимонопольной службы России (ФАС). Поводом стали жалобы поставщиков на невыгодные условия работы. В ведомство с соответствующей просьбой обратился депутат Госдумы Сергей Лисовский, сообщает «Коммерсант».

Магазин заключает договоры с поставщиками не напрямую, а с помощью своих логистических и распределительных центров. Благодаря этому в компании значительно минимизируются финансовые риски. Кроме того, на поставщиков перекладывается ответственность по утилизации нереализованных продуктов. В последнее время на полках магазинов в Московской, Новгородской и Вологодской областях также были выявлены случаи фальсификации товаров.

ФАС уже дала указание своим региональным подразделениям начать проведение инспекционных мероприятий. В дальнейшем «Светофор» может получить штраф в миллион рублей за каждый нарушенный договор.

В продукции сети «Светофор» был найден опасный мясной клей
В продукции сети «Светофор» был найден опасный мясной клей

Напомним, что первым среди множества нарушений санитарных норм оказался магазин «Светофор» в столичном ТЦ «Волна». С продажи было снято 164 килограмма некачественных товаров и 138 литров томатного сока. Позже Россельхознадзор обнаружил нарушения и в торговых точках других регионов России.

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Life.ru

Наталья Афонина
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