ФАС нагрянет в «Светофор» с новой проверкой из-за жалоб поставщиков
Депутат Госдумы Лисовский: ФАС проверит работу магазинов сети «Светофор»
Магазины сети «Светофор» ждёт очередная проверка. На этот раз в гости придут представители Федеральной антимонопольной службы России (ФАС). Поводом стали жалобы поставщиков на невыгодные условия работы. В ведомство с соответствующей просьбой обратился депутат Госдумы Сергей Лисовский, сообщает «Коммерсант».
Магазин заключает договоры с поставщиками не напрямую, а с помощью своих логистических и распределительных центров. Благодаря этому в компании значительно минимизируются финансовые риски. Кроме того, на поставщиков перекладывается ответственность по утилизации нереализованных продуктов. В последнее время на полках магазинов в Московской, Новгородской и Вологодской областях также были выявлены случаи фальсификации товаров.
ФАС уже дала указание своим региональным подразделениям начать проведение инспекционных мероприятий. В дальнейшем «Светофор» может получить штраф в миллион рублей за каждый нарушенный договор.
Напомним, что первым среди множества нарушений санитарных норм оказался магазин «Светофор» в столичном ТЦ «Волна». С продажи было снято 164 килограмма некачественных товаров и 138 литров томатного сока. Позже Россельхознадзор обнаружил нарушения и в торговых точках других регионов России.
Life.ru