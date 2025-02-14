В продукции сети «Светофор» был найден опасный мясной клей, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Масштабные рейды прошли в Московской, Челябинской, Курганской, Свердловской, Пензенской, Самарской и Оренбургской областях, а также в Красноярском крае и Чувашии. В большинстве проверенных магазинов была выявлена фальсифицированная продукция, особенно часто подделываются молочные изделия. На полках дискаунтеров обнаружили творог и мороженое с мясным клеем, а также молочные продукты без указания на содержание растительных жиров.

Один и тот же производитель фальсификата поставляет свою продукцию в разные «Светофоры» по всей стране, предлагая молочные товары без обязательной маркировки о содержании растительных жиров. Это позволяет им уклоняться от уплаты повышенных налогов на добавленную стоимость в 20%, выплачивая лишь 10%. Протоколы с результатами лабораторных исследований фальсификата уже направлены в ФНС, которая может доначислить поставщикам «Светофора» недостающие налоги.

Кроме того, в магазинах были обнаружены нарушения, связанные с отсутствием маркировки и сопроводительных документов, просроченной продукцией и другими санитарными недостатками. Материалы расследования были переданы в прокуратуру и Роспотребнадзор для дальнейшего разбирательства.