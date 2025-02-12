Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 февраля, 03:10

Роспотребнадзор нашёл насекомых и грызунов в супермаркетах сети «Светофор»

Магазины сети «Светофор» в Москве стали местом обитания насекомых и грызунов, выяснил Роспотребнадзор. Мёртвые и живые особи членистоногих и остальных представителей фауны обнаружены прямо в торговом зале.

«Несвоевременность проведения уборки, и, как следствие, антисанитарное состояние самого предприятия способствуют размножению и расселению грызунов, а также выплоду насекомых», — говорится в судебных документах, которые попали в распоряжение ТАСС.

В ходе проверки также было установлено, что у некоторых сотрудников «Светофора» отсутствуют медицинские книжки и необходимые прививки. Так один из администраторов магазина не проходил вакцинацию против кори, дифтерии и столбняка.

Суд назвал магазины «Светофор» в Москве угрозой здоровью населения
Суд назвал магазины «Светофор» в Москве угрозой здоровью населения

Напомним, что первым в многочисленных нарушениях санитарных норм был уличён магазин «Светофор» в столичном ТЦ «Волна». С реализации сняли 164 килограмма некачественной продукции и 138 литров томатного сока. Позднее Россельхознадзор выявил нарушения и в торговых точках на территории других регионов России.

Обложка ©

Life.ru

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Роспотребнадзор
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar