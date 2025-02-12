Роспотребнадзор нашёл насекомых и грызунов в супермаркетах сети «Светофор»

Магазины сети «Светофор» в Москве стали местом обитания насекомых и грызунов, выяснил Роспотребнадзор. Мёртвые и живые особи членистоногих и остальных представителей фауны обнаружены прямо в торговом зале.

«Несвоевременность проведения уборки, и, как следствие, антисанитарное состояние самого предприятия способствуют размножению и расселению грызунов, а также выплоду насекомых», — говорится в судебных документах, которые попали в распоряжение ТАСС.

В ходе проверки также было установлено, что у некоторых сотрудников «Светофора» отсутствуют медицинские книжки и необходимые прививки. Так один из администраторов магазина не проходил вакцинацию против кори, дифтерии и столбняка.