Россельхознадзор выявил грубые нарушения в магазинах сети «Светофор»

Россельхознадзор обнаружил серьёзные нарушения в магазинах сети «Светофор» в нескольких регионах России, касающиеся продажи молочной, мясной и рыбной продукции. В январе 2025 года ведомство провело проверки, инициированные депутатами Госдумы и общественными организациями.

Среди выявленных нарушений — отсутствие необходимой документации, неправильная маркировка, истёкший срок годности, а также несоблюдение температурного режима и повреждённая упаковка. В Ростовской области было зафиксировано 91 нарушение в 60 магазинах сети. Аналогичные проблемы также обнаружены в нескольких точках продаж в Московской области, Новгородской и Вологодской областях.