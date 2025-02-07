Россельхознадзор выявил грубые нарушения в магазинах сети «Светофор»
Россельхознадзор обнаружил серьёзные нарушения в магазинах сети «Светофор» в нескольких регионах России, касающиеся продажи молочной, мясной и рыбной продукции. В январе 2025 года ведомство провело проверки, инициированные депутатами Госдумы и общественными организациями.
Среди выявленных нарушений — отсутствие необходимой документации, неправильная маркировка, истёкший срок годности, а также несоблюдение температурного режима и повреждённая упаковка. В Ростовской области было зафиксировано 91 нарушение в 60 магазинах сети. Аналогичные проблемы также обнаружены в нескольких точках продаж в Московской области, Новгородской и Вологодской областях.
В ответ на эти факты Россельхознадзор выдал предостережения и направил материалы в прокуратуру для проведения внеплановых проверок, а также в Роспотребнадзор для дальнейших действий.
Покупатели неоднократно жаловались на просрочку и антисанитарию в магазинах сети. К примеру, магазин «Светофор» в московском торговом центре «Волна» был закрыт на 90 дней после проверки специалистов. Там набралось 164 килограмма некачественной продукции и 138 литров томатного сока. А в Санкт-Петербурге в магазинах «Светофор» изъяли свыше двух тонн потенциально опасной продукции. Три торговые точки закрыли, сейчас в городе проходит масштабная проверка.
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