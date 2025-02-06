Магазинам «Светофор» светит глобальная ликвидация по неожиданной причине

Федеральная налоговая служба начала процедуру ликвидации холдинга «Инвест стандарт», которому принадлежит часть супермаркетов «Светофор» в Центральном и Северо-Западном федеральных округах. На данный момент насчитывается более 4 тысяч дискаунтеров, которые могут закрыться по решению налоговиков, передаёт SHOT Проверка.

Между тем врачи предостерегают россиян, что готовый несвежий обед из супермаркетов может обернуться не только проблемами с желудком, но и инфарктом, если у человека есть, к примеру, тахикардия.