Магазинам «Светофор» светит глобальная ликвидация по неожиданной причине
Ряд магазинов сети «Светофор» может закрыться по решению ФНС
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Федеральная налоговая служба начала процедуру ликвидации холдинга «Инвест стандарт», которому принадлежит часть супермаркетов «Светофор» в Центральном и Северо-Западном федеральных округах. На данный момент насчитывается более 4 тысяч дискаунтеров, которые могут закрыться по решению налоговиков, передаёт SHOT Проверка.
Ранее покупатели неоднократно жаловались на просрочку и антисанитарию в магазинах сети. К примеру, магазин «Светофор» в московском торговом центре «Волна» был закрыт на 90 дней после проверки специалистов. Там набралось 164 килограмма некачественной продукции и 138 литров томатного сока. А в Санкт-Петербурге в магазинах «Светофор» изъяли свыше двух тонн потенциально опасной продукции. Три торговые точки закрыли, сейчас в городе проходит масштабная проверка.
Между тем врачи предостерегают россиян, что готовый несвежий обед из супермаркетов может обернуться не только проблемами с желудком, но и инфарктом, если у человека есть, к примеру, тахикардия.