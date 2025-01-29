В Москве могут позакрывать половину «Светофоров» из-за тараканов, мух и моли
«Ведомости»: В Москве могут закрыть половину магазинов сети «Светофор»
Половина торговых точек сети «Светофор» в Москве может закрыться из-за различных выявленных нарушений, выявленных во время проверок Роспотребнадзора. Об этом сообщают «Ведомости».
Суд уже решил заморозить работу четырёх магазинов «Светофор» на срок от 60 до 90 суток. Всего по Москве и Московской области раскидано несколько десятков торговых точек сети дискаунтеров. Согласно заключению Роспотребнадзора, в магазинах были найдены тараканы, мухи, пищевая моль, мусор, грязь в загрузочном помещении, просроченные товары и недоброкачественная продукция. Но и это не всё — на одном стеллаже хранилась пищевая и непищевая продукция, отсутствовали термометры для контроля за температурным режимом.
Ранее Life.ru рассказывал, что магазин «Светофор» в московском торговом центре «Волна» был закрыт на 90 дней после проверки специалистов. Там набралось 164 килограмма некачественной продукции и 138 литров томатного сока. Теперь поживиться этим смогут тараканы, мухи и пищевая моль, которые также там обитают.
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