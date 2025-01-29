В Москве могут позакрывать половину «Светофоров» из-за тараканов, мух и моли

Суд уже решил заморозить работу четырёх магазинов «Светофор» на срок от 60 до 90 суток. Всего по Москве и Московской области раскидано несколько десятков торговых точек сети дискаунтеров. Согласно заключению Роспотребнадзора, в магазинах были найдены тараканы, мухи, пищевая моль, мусор, грязь в загрузочном помещении, просроченные товары и недоброкачественная продукция. Но и это не всё — на одном стеллаже хранилась пищевая и непищевая продукция, отсутствовали термометры для контроля за температурным режимом.