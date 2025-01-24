Грязь, мухи и тараканы: В Москве из-за санитарных нарушений закрыли магазин известной сети

В магазин «Светофор» в московском торговом центре «Волна» нагрянули специалисты с ревизией и выявили многочисленные нарушения санитарных норм. С реализации сняли 164 килограмма некачественной продукции и 138 литров томатного сока. Дискаунтер был закрыт на 90 дней, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Магазин закрыли на 90 дней. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

По данным телеграм-канала, на продажу были выставлены испорченные фрукты (хурма, гранат), а также товары с нарушением целостности упаковки и сроков годности. Среди других нарушений выявили несоблюдение правил товарного соседства. В магазине над пищевой продукцией хранятся многоцелевая смазка и очиститель тормозов, а неупакованная скумбрия лежит рядом с молоком.

В трудовой книжке администратора не содержатся сведения о вакцинации против кори, дифтерии и столбняка, что может вызывать серьёзные опасения с точки зрения санитарной безопасности. Кроме того, в помещениях выявлены щели, дыры и разрушения. Открыто расположенные системы водоснабжения и отопления увеличивают риск загрязнения продуктов, что в свою очередь ставит под угрозу здоровье работников и посетителей.

В дискаунтере также обнаружили отсутствие маркировок и этикеток на продуктах, которые держат без упаковки, и нарушение температурного режима хранения. Ежедневная уборка помещений не проводится, хранятся немаркированный инвентарь и дезинфицирующие средства без документации. По магазину летают мухи и пищевая моль, бегают тараканы.