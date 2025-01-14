Роспотребнадзор проверит магазины сети «Светофор»

Роспотребнадзор организует несколько незапланированных проверок в сети супермаркетов «Светофор», на которую жаловались производители. Первый вице-премьер Денис Мантуров уже согласовал контрольные мероприятия пишет газета «Известия» со ссылкой на источник в правительстве РФ.

Сообщается, что ранее депутат Госдумы Сергей Лисовский посылал в кабмин обращение с просьбой проверить «Светофор» на фоне регулярных нарушений — продаж некачественной и опасной продукции.

Пр данным журналистов, Мантуров дал поручению Роспотребнадзору и Минэкономразвития направить в кабмин нужные документы для организации внеплановых проверок в «Светофоре». Однако какие регионы войдут в список инспекций, неизвестно.

Издание направило запросы в правительство, Роспотребнадзор и Минэкономразвития с вопросом о том, готовы ли уже бумаги для начала проверок. В Минэке перенаправили в федеральную службу, в Роспотребнадзоре и аппарате Дениса Мантурова на вопросы не ответили.

«Светофор» — российская розничная сеть супермаркетов-дискаунтеров. По итогам 2020 года вошла в семёрку крупнейших торговых сетей России с товарами повседневного спроса (по обороту, по числу магазинов сеть в первой пятёрке, по региональному охвату на первом месте — 76 регионов). Первый магазин был открыт в 2009 году в Красноярске семьёй Шнайдер.