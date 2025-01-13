Москвичка нашла осколки в торте из «ВкусВилла», десерт уже сняли с продажи

Москвичка сообщила, что нашла стекло в десерте из «ВкусВилла». Как пишет SHOT ПРОВЕРКА, девушка купила кейс-торт «ДэнБош» в магазине на Каширском шоссе, но во время трапезы обнаружила внутри крупные осколки. При этом, как заявляет сама покупательница, упаковка не была повреждена или вскрыта.

Пластик, содержавшийся внутри торта. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

«ВкусВилл» уже отреагировал на инцидент и заявил, что продажа пирожных приостановлена, а тот самый злополучный экземпляр забрал курьер и передал сотрудникам контроля качества, которые вместе с производителем выясняют, как инородный предмет попал в десерт. Кстати, это оказалось не стекло, как заявляла покупательница, а пластик.

«Переданный фрагмент является не осколками стекла, а кусочком пластика. Стекло на производстве вообще не используется. Сейчас наши коллеги из контроля качества совместно с производителем проводят расследование. До выяснения всех обстоятельств продажи десерта будут приостановлены», — сообщили в сети магазинов.