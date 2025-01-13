Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 января, 15:20

Москвичка нашла осколки в торте из «ВкусВилла», десерт уже сняли с продажи

«ВкусВилл» приостановил продажи десерта после сообщения о попадании стекла

Москвичка сообщила, что нашла стекло в десерте из «ВкусВилла». Как пишет SHOT ПРОВЕРКА,

девушка купила кейс-торт «ДэнБош» в магазине на Каширском шоссе, но во время трапезы обнаружила внутри крупные осколки. При этом, как заявляет сама покупательница, упаковка не была повреждена или вскрыта.

Пластик, содержавшийся внутри торта. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Пластик, содержавшийся внутри торта. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

«ВкусВилл» уже отреагировал на инцидент и заявил, что продажа пирожных приостановлена, а тот самый злополучный экземпляр забрал курьер и передал сотрудникам контроля качества, которые вместе с производителем выясняют, как инородный предмет попал в десерт. Кстати, это оказалось не стекло, как заявляла покупательница, а пластик.

«Переданный фрагмент является не осколками стекла, а кусочком пластика. Стекло на производстве вообще не используется. Сейчас наши коллеги из контроля качества совместно с производителем проводят расследование. До выяснения всех обстоятельств продажи десерта будут приостановлены», — сообщили в сети магазинов.

Страница торта «ДэнБош». Скиншот © «ВкусВилл»

Страница торта «ДэнБош». Скиншот © «ВкусВилл»

Химик пояснила, какое влияние микропластик оказывает на наш организм
Химик пояснила, какое влияние микропластик оказывает на наш организм

А ранее житель Верхней Пышмы Свердловской области рассказал, что нашёл в готовых сырниках резиновую перчатку.

Обложка ©

freepik.com/azerbaijan-stockers

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Происшествия
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar