"Что за фигня? Ананас, что ли?": Россиянин купил сырник и нашёл внутри запечённую перчатку
Е1.ru: На Урале мужчина купил сырники с "перчаточной" начинкой вместо кремовой
Житель Верхней Пышмы Свердловской области заказал в сервисе доставки готовой еды сырники с кремом, однако отведать он их так и не смог. Как сообщает портал Е1.ru, внутри блюда оказалась резиновая перчатка.
Жителю Свердловской области доставили сырники с перчаткой внутри. Видео © Е1.ru
"Хотел съесть на голодный желудок завтрак от этого сервиса My Food, прислали сырник с кремом. Начал его жевать, а он не жуётся. Как вспоминаю, меня тошнит. <...> Думал, что за фигня? Ананас, что ли?" — поделился возмущённый мужчина.
В службе поддержки сервиса перед клиентом извинились и попросили заполнить обращение на возврат денег. Однако уралец не намерен останавливаться на этом, теперь он хочет привлечь внимание всех санитарно-эпидемиологических ведомств.
Ранее Лайф писал, что в Петербурге суд оштрафовал сервис "Самокат" на 20 тысяч рублей. На складе компании были замечены тараканы, а рюкзаки-термосумки и пластиковые контейнеры, предназначенные для доставки продуктов питания, не обрабатывались.
Кадр из видео Е1.ru