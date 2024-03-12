Химик пояснила, какое влияние микропластик оказывает на наш организм

Учёных насторожили результаты исследования кардиобольных, в сосудах которых обнаружился микропластик. Его частицы слишком малы, поэтому способны проникать куда угодно: в шампуни, гели, скрабы, зубные пасты, чистящие и моющие средства. Более того, эти частицы уже находили в грудном женском молоке и плаценте человеческого плода. Об этом говорят результаты исследования, опубликованного в журнале Nature.

Специалисты проверили 257 человек, которые перенесли хирургическую операцию на сонной артерии. В ходе исследования было выявлено, что из кровеносных сосудов удалялись бляшки. Оказалось, что почти у 60% добровольцев стенки сосудов были загрязнены частицами микропластика (полиэтиленом, поливинилхлоридом, ПВХ). Затем выяснилось, что люди, имевшие на сосудах больше пластика, имели высокий уровень биомаркеров воспаления. По словам учёных, у таких пациентов в 4,5 раза чаще происходил инсульт, сердечный приступ или смерть по любой причине.

Однако уверять общество в том, что именно микропластик стал причиной сердечных заболеваний, учёные не торопятся. Связано это с сомнениями, которые приходят в голову во время анализа остальных пациентов. У них на стенках сосудов не было найдено пластика, хотя окружает он всех, а не кого-то конкретного.

"Поскольку микропластик окружает нас повсюду, нет ничего удивительного, что он оказался в бляшках кровеносных сосудов, но утверждать, что именно он стал причиной инфарктов и инсультов, преждевременно. Данных для этого недостаточно", — пояснила химик Сакина Зейналова в разговоре с aif.ru.

Она рассказала, что самая большая сложность при изучении проблемы заключается в том, что все частицы микропластика воздействуют на организм по-разному. Например, меньше всего негативных последствий вызывает пластик с более простой структурой — полиэтилен, полипропилен.

"В целом пластик обладает большой молекулярной структурой и не очень активен с химической точки зрения. И то, что он способен негативно влиять на наш организм, связано не с самой природой этого материала, а с тем, что он может с собой переносить", — пояснила эксперт.

Так, микропластик может аккумулировать устойчивые органические загрязнители из окружающей среды. По её словам, неправильно утилизированные лекарства или стойкие органические соединения при попадании внутрь организма вместе с частицами пластика будут оказывать негативное воздействие. Как правило, это окислительный стресс, воспаление желудочно-кишечного тракта, нарушение гормональной системы, добавила специалист.