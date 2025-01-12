«Кассирши — это что-то»: Жена футболиста Ари пожаловалась на хамских продавцов

В своих социальных сетях супруга директора футбольного клуба «Торпедо» Ари пожаловалась на хамство кассиров в супермаркете. Наталья Грызлова рассказала, что в одном из магазинов её старшая дочь столкнулась с грубостью со стороны продавца.

Девочка сообщила маме, что больше не пойдёт в магазин, ведь там она столкнулась со злыми покупателями и грубыми продавцами. Разочарованная жена футболиста привела в пример супермаркеты в Бразилии, где всегда встречают с улыбкой и даже помогают с тяжёлыми пакетами.

«Конечно, везде есть свои плюсы и минусы, но кассирши в таких магазинах — это что-то», — подытожила Грызлова.