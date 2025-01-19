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19 января, 10:42

Покупатели магазина «Светофор» жалуются на обколотую мороженную курицу

Покупатели магазина «Светофор» жалуются на обколотую мороженную курицу. Обложка © Life.ru / Kandinsky

Покупатели магазина «Светофор» жалуются на обколотую мороженную курицу. Обложка © Life.ru / Kandinsky

Покупатели магазинов «Светофор» массово жалуются на курицу, накачанную неизвестным гелем. Об инциденте сообщает телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА.

Надутая курица из «Светофора». Видео © SHOT ПРОВЕРКА

Женщина прикупила замороженные куриные крылья и решила из приготовить. Как только запчасти несушки растаяли, из них начал вытекать гель, которые туда вводили видимо для пышности. Сама покупательница пояснила, что сроки годности были в порядке.

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Ранее сообщали, что Роспотребнадзор организует несколько незапланированных проверок в сети супермаркетов «Светофор», на которую жаловались производители. Там фиксировали реализацию опасной для здоровья продукции.

Николай Рюмин
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