Покупатели магазина «Светофор» жалуются на обколотую мороженную курицу
Покупатели магазина «Светофор» жалуются на обколотую мороженную курицу. Обложка © Life.ru / Kandinsky
Покупатели магазинов «Светофор» массово жалуются на курицу, накачанную неизвестным гелем. Об инциденте сообщает телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА.
Надутая курица из «Светофора». Видео © SHOT ПРОВЕРКА
Женщина прикупила замороженные куриные крылья и решила из приготовить. Как только запчасти несушки растаяли, из них начал вытекать гель, которые туда вводили видимо для пышности. Сама покупательница пояснила, что сроки годности были в порядке.
Ранее сообщали, что Роспотребнадзор организует несколько незапланированных проверок в сети супермаркетов «Светофор», на которую жаловались производители. Там фиксировали реализацию опасной для здоровья продукции.